В Рязани закончили обучение «тюремных» священников

Обучение проходили 19 человек, прибывшие из 19 регионов нашей страны, в том числе Амурской, Иркутской и Томской областей, а также с Дальнего Востока.

Общество

В Рязани завершили своё обучение слушатели, назначенные на должности помощников начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Академии ФСИН России.

Дипломы о прохождении курсов профессиональной переподготовки 3 марта вручили начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, председатель Синодального отдела Русской православной церкви по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх и начальник отдела организации взаимодействия с религиозными организациями ЦНТЛ ФСИН России Сергей Гуров.

Обучение проходили 19 человек, прибывшие из 19 регионов нашей страны, в том числе Амурской, Иркутской и Томской областей, а также с Дальнего Востока. Образовательная программа, разработанная в Академии ФСИН России, длится 2,5 месяца и включает изучение дисциплин правового и психолого-педагогического характера.

Обучение организовано в рамках достигнутого соглашения между Федеральной службой исполнения наказаний и Русской православной церковью по введению в штат территориальных органов должности помощника начальника территориальных органов ФСИН России по работе с верующими.

В академии это уже четвёртый выпуск слушателей по этой программе. Всего обучение прошли 75 человек.

Начальник академии поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие проводить на базе вуза курсы профессиональной переподготовки священнослужителей для всех территориальных органов.

Епископ Красногорский Иринарх в своем напутственном слове отметил, что тюремное служение должно включать не только заботу о духовном развитии сотрудников, осужденных и заключенных под стражу. По его словам, важно заниматься работой по социальной адаптации лиц, преступивших закон, реализации их прав и свобод, в том числе свободы вероисповедания.