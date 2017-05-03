В Рязани выступят участники проектов «Детское Евровидение» и «Голос. Дети»

Известные артисты поддержат рязанские таланты в музыкальной эстафете «Мы дети мира».

Общество

8 мая на площади перед МКЦ в Рязани стартует музыкальная эстафета поколений «Мы дети Мира». Вместе с детскими коллективами в одном большом кругу дедушки, бабушки и родители юных артистов исполнят песни о войне и мире. Почётными гостями концерта, который начнётся в 14.00, станут ветераны Великой отечественной войны.

К творческим коллективам МКЦ присоединятся и юные артисты из столицы. Поддержать рязанских артистов приедут участники детских телевизионных проектов, таких как «Детская Новая Волна», «Детское Евровидение», «Детский Славянский базар», «Голос. Дети». Готовят выступления воспитанники «Республики KIDS», солисты музыкального театра «Созвездие добра», а также группы«Feelins» и «Крылатая пехота».