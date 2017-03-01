В Рязани выбрали лучшую «Столовую для пернатых»

Участники акции – воспитанники детских садов и школьники – сделали более 10 000 кормушек.

Общество

В Рязани завершился конкурс на лучшую корушку «Столовая для пернатых». Акцию организовала Рязанская городская станция юных натуралистов при поддержке управления образования и молодёжной политики и управления благоустройства города администрации Рязани.

Участники акции – воспитанники детских садов и школьники – сделали более 10 000 птичьих столовых – разных по формам, материалам и дизайну. Но члены жюри в первую очередь оценивали функциональность кормушек, материал изготовления, практическое использование, прочность, привлечение родителей к изготовлению кормушек, соблюдение требований техники безопасности.

Как сообщает сайт администрации города, места распределились следующим образом:

- среди общеобразовательных учреждений:

1 место – Григорьев Артем, 4а, школа №15;

2 место – Горина Анна , 2б, школа №24;

3 место – школа №56.

- среди дошкольных учреждений:

1 место – детский сад №148;

2 место – детский сад №24;

3 место – детски сад №22 «Рябинушка».

Награждение участников акции состоится на торжественном закрытии Года экологии в Рязани в декабре 2017 года.