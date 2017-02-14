В Рязани выберут лучших педагогов и воспитателей

Участие в муниципальном этапе всероссийских конкурсов педагогического мастерства принимают 30 человек.

Общество

Во вторник, 14 февраля, в школе №65 города Рязани состоялось торжественное открытие муниципального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2017», «Воспитатель года России-2017», «Сердце отдаю детям-2017».

В заочном туре конкурса принимали участие 42 человека – представители детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. 30 конкурсантов вышли в очный тур. Выбирать лучших педагогов и воспитателей будут в течение двух дней – участникам конкурсов предстоит поучаствовать в педагогическом брифинге, провести мероприятие с детьми, показать методический семинар, учебное занятие, продемонстрировать мастерство в творческом мероприятии, эссе. По итогам двух дней будут объявлены суперфиналисты – 6 лучших педагогов в каждом конкурсе. Их ждут мастер-классы и круглый стол по вопросам образования.

Удачи конкурсантам, которые, конечно, волнуются перед выступлением, пожелал заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов. По его словам, проведение муниципального этапа конкурса служит неотъемлемой приметой приближения календарной весны.

– За праздник педагогической мысли мы сегодня дружно будем голосовать. Кто-то из членов жюри, кто-то из болельщиков будет ставить баллы друг другу. Но мы уверены, что какой балл каждый из вас ни получит, для него это будет заслуженная оценка. Мы верим в то, что каждый из вас достоин звания лучшего в своей профессии, но судьба выберет только одного. Мы желаем удачи каждому, добра, силы, хороших помощников, – сказал он.

Одним из тех, кому предстоит штурмовать педагогический Олимп, стал руководитель студии исторической реконструкции «МонсальваТ» Никита Панкин. Студия действует при станции детского технического творчества «Мечта», сейчас здесь занимаются около 90 человек. Своих воспитанников, рассказывает Никита Панкин, он учит любить историю ведь, например, научиться правильно фехтовать невозможно без обращения к прошлому и той эпохе, которую хочешь «оживить».

– Фехтование – одна из древнейших наук. Фехтовать человек научился тогда, когда взял в руки палку. Я этому древнейшему искусству учу детей, это образовательная деятельность и конкурс, в котором я принимаю участие, «Сердце отдаю детям», мне как нельзя кстати, – признался молодой человек.

Испытать удачу в конкурсе Никите Панкину предложило начальство, однако, поясняет молодой человек, это предложение совпало и с его личным желанием.

– Участие в подобных конкурсах – это источник личностного роста. Можно на других посмотреть и себя показать, научиться чему-то новому, это полезно для саморазвития, – отметил он.

Несмотря на то, что деятельность Никиты связана с историей, на конкурсе он намерен рассказать о будущем.

– Я преподаю историю, но рассказывать буду об использовании современных технологий, интернет-ресурсов, о всевозможных инновационных решениях в области образования, – рассказал он.

Удастся ли Никите Панкину покорить жюри, станет известно 17 февраля на церемонии закрытия муниципального этапа конкурсов. Подведение итогов конкурсов пройдёт во Дворце детского творчества. Начало – в 14.00.