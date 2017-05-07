В Рязани вскрыли капсулу с посланием потомкам от студентов 60-х годов прошлого века

Текст письма-послания был принят на научной конференции в 1967 году, а замуровано оно было академиком Акселем Бергом.

Общество

В воскресенье, 7 мая, у Рязанского радиотехнического университета прошёл праздник, посвященный Дню радио. Тысячи студентов, выпускников и преподавателей пришли к стенам рязанского вуза.

Сегодня была вскрыта капсула с пожеланием потомкам, оставленным студентами 50 лет назад. Замурованную в стену капсулу с посланием достали за несколько минут до торжественного мероприятия сотрудники вуза. При вскрытии капсулы с посланием присутствовала заместитель председателя правительства Рязанской области, выпускница вуза Елена Буняшина.

Ректор РГРТУ Виктор Гуров вскрыл капсулу с посланием нынешним студентам и вручил её им для прочтения. В ней находилось 3 конверта. В первом были фотографии из студенческой жизни того времени и газета «Радист» от 12 января 1968 года, во втором находилась памятка первокурсника, в третьем – само послание. Авторы послания рассказали о факультетах института, студентах и творческой жизни вуза. Текст письма-послания был принят на научной конференции в 1967 году, а замуровано оно было академиком Акселем Бергом.

Виктор Гуров пообещал, что в сентябре 2017 года нынешние студенты напишут письмо студентам 2067 года, и поздравил присутствующих с праздником.

– Хочется пожелать всем удачи, успехов, здоровья. Молодым людям, у которых вся жизнь впереди, реализовать себя в профессиональной сфере, – сказал Виктор Гуров.

После торжественного мероприятия прошла военно-спортивная эстафета, организованная курсантами института военного образования РГРТУ.