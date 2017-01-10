В Рязани временно изменятся маршруты общественного транспорта

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводной сети.

Общество

Из-за ремонта водопровода на улице Мервинской в Рязани изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Изменения будут действовать с 9 часов вечера 10 января до 7 утра 11 января.

В частности, автобусы маршрута №15 будут ездить по 7-му Мервинскому проезду, по улице Западной, затем по Московскому шоссе, после чего выходят на свой обычный маршрут.

Троллейбусы №17 поедут по улице Юбилейной, затем при движении в центр города по улице Крупской, Народному бульвару, Московскому шоссе и далее по привычному маршруту.

Маршрутки №№31, 42, 95 будут следовать до больницы №10, далее по улице Западной (в прямом и обратном направлении), далее по Московскому шоссе по своим маршрутам.