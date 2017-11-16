В Рязани временно изменены маршруты движения нескольких троллейбусов

Причина – ремонтные работы на улице Дзержинского.

Общество

В Рязани с 9 часов вечера 16 ноября до 6 часов утра 17 ноября из-за ремонта сети водоснабжения в районе дома №2/39 по улице Дзержинского закрыта одна полоса движения. Из-за этого временно изменятся маршруты движения троллейбусов. Об этом сообщается на сайте администрации.

Два троллейбуса №3 будут ездить от 11-й больницы по своему маршруту до остановки «Кальное», после чего повернут на улицу Новую, затем через улицу Горького поедут на улицу Есенина, Спортивную, после чего будут следовать по своему маршруту. Один троллейбус будет ездить по своему маршруту от 11-й больницы до площади Свободы.

Троллейбусы 6-го маршрута будут ездит от завода Рязцветмет до ДСК, после чего поворачивать на улицу Халтурина, потом поедут по улице Спортивной и далее по своему маршруту.

Троллейбусы №9 будут ездить до площади Соборной.

Троллейбусы №17 до площади Победы едут по своему маршруту, затем по Первомайскому проспекту, после чего поворачивают на улицу Маяковского и по улице Есенина доезжают до разворота на площади Театральной.