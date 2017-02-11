В Рязани впервые прошла общегородская акция «Все на каток!»

В акции приняли участие сотни рязанцев – любители активного отдыха, поддержавшие призыв завершить трудовую неделю массовым катанием на коньках.

Общество

Акция под лозунгом «Все на каток!» прошла впервые в пятницу, 10 февраля, на льду спортивного комплекса «Локомотив». Об этом сообщил сайт городской администрации.

Её организаторами выступили управление по физической культуре и массовому спорту, молодёжная администрация и управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани.

В акции приняли участие сотни рязанцев – любители активного отдыха, поддержавшие призыв завершить трудовую неделю массовым катанием на коньках. Все желающие смогли воспользоваться советами по технике катания от инструкторов ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский» в рамках неформальных мастер-классов. Для пришедших на каток был организован буфет с горячим чаем и выпечкой.

В следующую пятницу, 17 февраля при условии минусовой температуры акция «Все на каток!» будет организована на катке СК «Локомотив» снова.