В Рязани впервые прошёл региональный этап квест-игры «За мной Россия»

Теперь победители сразятся в финале квеста «За мной Россия» с представителями других регионов.

Общество

В четверг, 4 мая, в нижнем городском парке Рязани впервые прошёл региональный этап всероссийского квеста «За мной Россия». В этот день на территории всей Российской Федерации прошли игры, более 60 городов приняли участие в этом проекте.

Главным организатором в нашем городе выступил профком студентов РГУ имени С.А. Есенина. В квесте на историческую тематику поучаствовали 8 команд. Им необходимо было в онлайн-режиме выполнять задания, связанные с именами героев Великой Отечественной войны. А на месте в реальных условиях их ждал этап, где ребята должны были выполнить агентское задание. Оно представляло собой поиск кодов, оказание первой медицинской помощи, прохождение полосы препятствий, разгадывание шифров и многое другое. По мере прохождения испытаний игроки получали коды для программы, которые открывали им поочередно следующие этапы, высчитывали время прохождения игры и начисляли баллы.

После финиширования команд игровая платформа автоматически выдала результаты с баллами. Призовую тройку открыла команда «Волонтёры Победы», заняв третье место, на второй позиции с серебром расположились «ЮрфакProject», и победителями регионального этапа стала команда, представляющая Институт психологии, педагогики и социальной работы РГУ. Сегодня ребята сразятся в финале квеста «За мной Россия» с представителями других регионов. Победители и призёры получили сладкие призы от кондитерской «Римские каникулы», а также сертификаты на прохождение квеста «Lost».

Автор текста и фото Татьяна Наумова