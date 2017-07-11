В Рязани впервые пройдёт чемпионат ползунков

Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанции, соответствующие их возрасту.

Общество

Рязанцев приглашают на необычные соревнования. Бороться за победу будут спортсмены в возрасте от шести месяцев до трёх лет. Первый в нашем городе чемпионат ползунков состоится 23 июля в ТРЦ «М5 Молл». Весёлый семейный праздник организуют общественное движение поддержки семьи «МамКомпания» и областной фестиваль «Во! СемьЯ!»

Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанции, соответствующие их возрасту: малыши в возрасте 6-11 месяцев примут участие в скоростном ползанье; а спортсмены постарше – от 1 до лет – посоревнуются в беге в категориях: 12-17 месяцев и 18-24 месяцев. Дети в возрасте от 2 до 3 лет выйдут на старт в семейном забеге вместе с родителями.

Болельщиков ждут конкурсы с призами для самых активных; детская спортивная игровая площадка для детей всех возрастов; интересные тематические фотозоны и бесплатная фотосессия; выставка-дегустация от партнёров праздника; интерактивные площадки, ростовые куклы, аквагрим; зона отдыха для родителей.

Чемпионат ползунков пройдет 23 июля в ТРЦ «М5 Молл» с 11.00 до 16.00.