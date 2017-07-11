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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_vpervye_projdjot_chempionat_polzunkov/

В Рязани впервые пройдёт чемпионат ползунков
Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанции, соответствующие их возрасту.

Общество   129

Рязанцев приглашают на необычные соревнования. Бороться за победу будут спортсмены в возрасте от шести месяцев до трёх лет. Первый в нашем городе чемпионат ползунков состоится 23 июля в ТРЦ «М5 Молл». Весёлый семейный праздник организуют общественное движение поддержки семьи «МамКомпания» и областной фестиваль «Во! СемьЯ!»

Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанции, соответствующие их возрасту: малыши в возрасте 6-11 месяцев примут участие в скоростном ползанье; а спортсмены постарше –  от 1 до лет – посоревнуются в беге в категориях: 12-17 месяцев и 18-24 месяцев. Дети в возрасте от 2 до 3 лет выйдут на старт в семейном забеге вместе с родителями.

Болельщиков ждут конкурсы с призами для самых активных; детская спортивная игровая площадка для детей всех возрастов;  интересные тематические фотозоны и бесплатная фотосессия;  выставка-дегустация от партнёров праздника;  интерактивные площадки, ростовые куклы, аквагрим;  зона отдыха для родителей.

Чемпионат ползунков пройдет 23 июля в ТРЦ «М5 Молл» с 11.00 до 16.00.