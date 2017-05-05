В Рязани возложили цветы к памятнику Молодцову

Участниками мероприятия, прошедшего в преддверии Дня Победы, стали ученики пограничных кадетских классов школы №33 города Рязани, ветераны и действующие сотрудники ФСБ.

Общество

В пятницу, 5 мая, в Рязани состоялось ставшее уже традиционным возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Владимиру Молодцову. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Рязанской области.

Участниками мероприятия, прошедшего в преддверии Дня Победы, стали ученики пограничных кадетских классов школы №33 города Рязани, ветераны и действующие сотрудники ФСБ.

После этого наиболее отличившиеся кадеты получили поощрительные дипломы.

Напомним, Владимир Молодцов, родившийся в Сасове, в годы Великой Отечественной войны капитан госбезопасности, руководил отрядом крупным разведывательно-диверсионным отрядом в оккупированной Одессе.