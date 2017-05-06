В Рязани водолазов-десантников обучали работать в условиях низких температур

Имеющийся в училище современный мобильный автономный барокомплекс при проведении занятий обеспечивает одновременный спуск до 6 водолазов на различные глубины.

Общество

Имеющийся в училище современный мобильный автономный барокомплекс при проведении занятий обеспечивает одновременный спуск до 6 водолазов на различные глубины.

В первом квартале 2017 года на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища водолазов-десантников, прибывших из соединений ВДВ, обучали выполнению специальных подводно-технических работ в условиях низких температур. Об этом сообщает официальный сайт вуза.

Все практические занятия с военнослужащими инженерных подразделений ВДВ проводились на открытых водоёмах с естественным ледовым покрытием толщиной свыше 25 см при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Имеющийся в училище современный мобильный автономный барокомплекс при проведении занятий обеспечивает одновременный спуск до 6 водолазов на различные глубины.

В ходе курса подготовки с военнослужащими, кроме практических водолазных спусков, проводили тренировки на глубинах 80-100 м в специальной барокамере комплекса, также их учили готовить разнообразные газовые смеси для дыхания на заданных глубинах.

Все подводные спуски военнослужащие выполняли под контролем опытных инструкторов и преподавателей в рамках курса подготовки специалистов инженерных подразделений ВДВ.