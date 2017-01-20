В Рязани вновь выявили опасную для здоровья «незамерзайку»

В связи с тем, что данная продукция может представлять угрозу для здоровья человека, на реализуемую партию стеклоомывающей жидкости объёмом 80 литров наложен арест.

Общество

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области при проведении внеплановых выездных проверок выявлена в реализации на трёх предприятиях торговли незамерзающей жидкости для стёкол автотранспорта «Арктик-Айс» -30°С (производитель ООО «Зодиак» г. Владимир) с превышением содержания метанола. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Согласно протоколам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» в отобранных образцах обнаружено превышение гигиенических нормативов по содержанию метанола: в одной пробе метанол содержится в концентрации 56,9%, во второй – 73% при нормативе не более 0,05%.

Средство расфасовано в прозрачные пластиковые ёмкости объемом 5,0 л. Дата производства – IV квартал 2015г. Данная продукция сопровождалась копией сертификата соответствия, выданным органом по сертификации продукции «Контур» ООО «Контур-Сертификация» г. Москва и товарно-транспортными накладными, копией свидетельства о государственной регистрации на продукцию, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в 2012 г.

В связи с тем, что данная продукция может представлять угрозу для здоровья человека, на реализуемую партию стеклоомывающей жидкости объёмом 80 литров наложен арест. В отношении ответственных лиц возбуждено административное производство в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Направлена информация в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области для проверки и принятия мер в отношении производителя стеклоомывающей жидкости «Арктик-Айс» -30°С.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области обращает внимание граждан, что метанол является опасным токсическим веществом и при попадании в организм человека через дыхательные пути, при использовании в быту может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к гибели.