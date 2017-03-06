В Рязани вновь массово останавливали водителей

В ходе мероприятия были выявлены люди, севшие за руль в нетрезвом виде, а также 32 нарушения ПДД.

Общество

За три последних дня прошедшей недели в Рязани и области было задержано 18 нетрезвых водителей. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

4 марта в Рязани сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие с массовой остановкой водителей. В ходе него были задержаны два человека, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Всего же в ходе массовой остановки водителей было выявлено 32 нарушения ПДД. Большинство из нарушений связаны с неправильной тонировкой стёкол автомобилей. Также были выявлены водители, ехавшие за рулём без документов или без полиса ОСАГО.