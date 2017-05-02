В конце прошлой недели сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели очередной рейд по выявлению подкарантинной продукции. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.
В ходе мероприятия на территории ЗАО «ТПК на Шабулина» (г. Рязань, проезд Шабулина, 18) в четырёх торговых точках была обнаружена запрещённая продукция. Изъяты кабачки, груши, томаты и киви из Польши, а также обезличенная продукция со следами незаконного уничтожения этикеток. Документов на товар у продавцов не было.
В общей сложности было изъято и уничтожено 260 килограммов овощей и фруктов.