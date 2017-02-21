В Рязани ведётся работа, направленная на усиление защиты горожан от террористической опасности

Информацию об этом заслушали на заседании комитета гордумы.

Общество

Информацию по мониторингу причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, за четвёртый квартал 2016 года рассмотрели на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы.

Как было отмечено, общественно-политическая и экономическая ситуация в городе остаётся стабильной, конфликтов не допущено. Все проводимые мероприятия направлены на стабилизацию обстановки, усиление антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения и защиты населения от террористической опасности. За четвёртый квартал проведено 437 учений и тренировок на предприятиях, в организациях, учреждениях образования, культуры и здравоохранения города, направленных на ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами.

Также на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции были рассмотрены итоги работы межведомственных комиссий по обследованию мест массового пребывания людей. Подготовлены паспорта безопасности мест массового пребывания людей в городе Рязани. В перечень мест массового пребывания планируется внести изменения, дополнить его религиозными объектами, новыми торговыми центрами, негосударственными образовательными учреждениями и объектами благоустройства. Все новые места массового пребывания людей будут обследованы, составлены паспорта безопасности, сообщили РИА «7 новостей» в пресс-службе гордумы.