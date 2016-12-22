http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_v_pjatyj_raz_podveli_itogi_smotra-konkursa_detskih_i_molodjozhnyh_obschestvennyh_obedinenij/
В Рязани в пятый раз подвели итоги смотра-конкурса детских и молодёжных общественных объединений
Общество 117
В Рязани в пятый раз подвели итоги смотра-конкурса детских и молодёжных общественных объединений
Общество 117
В этом году на конкурс было подано 20 заявок.
В Рязани в пятый раз подвели итоги смотра-конкурса детских и молодёжных общественных объединений. В этом году на конкурс было подано 20 заявок в номинациях «Лучшая первичная общественная организация года» и «Лучшая местная общественная организация года», сообщает сайт администрации города.
Церемония подведения итогов прошла в Доме общественных организаций в понедельник, 19 декабря. Одним из лауреатов конкурса в номинации «Лучшая первичная общественная организация года» стала Школьная детская общественная организация «Палитра жизни» – школа №69 «Центр развития образования».