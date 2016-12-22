В Рязани в пятый раз подвели итоги смотра-конкурса детских и молодёжных общественных объединений

В этом году на конкурс было подано 20 заявок.

Общество

В Рязани в пятый раз подвели итоги смотра-конкурса детских и молодёжных общественных объединений. В этом году на конкурс было подано 20 заявок в номинациях «Лучшая первичная общественная организация года» и «Лучшая местная общественная организация года», сообщает сайт администрации города.

Церемония подведения итогов прошла в Доме общественных организаций в понедельник, 19 декабря. Одним из лауреатов конкурса в номинации «Лучшая первичная общественная организация года» стала Школьная детская общественная организация «Палитра жизни» – школа №69 «Центр развития образования».