В Рязани в честь Года экологии станцевали хоровод дружбы

В рязанской «Горьковке» презентовали экологические проекты на год.

Общество

В пятницу, 3 февраля, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького дали старт Году экологии.

Торжественное открытие Года экологии в Рязанской области состоялось в конце января в РГАТУ им. П.А. Костычева. Рязанская «Горьковка», являясь площадкой для реализации важнейших проектов, не могла остаться в стороне. Свои планы на год коллектив библиотеки представил общественности и молодёжи на прошедшем мероприятии.

В течение года библиотека планирует проводить четыре эколого-просветительских проекта – «Жизнь в гармонии с планетой», «Экомир», «Случилось приобщение к природе», «Романтик Мещёрского края» – проект, посвящённый 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского. Проекты предполагают проведение экоуроков, знакомство с книжными сокровищами, которыми располагает библиотека, организация библиотечных пикников, виртуальных экскурсий по рязанскому краю.

Проекты ориентированы на различную аудиторию – детей, подростков, учащуюся молодёжь. Последних активно поддерживать проекты призвал заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов. По его словам, сейчас в школах региона действует 350 кружков и секций естественно-научной направленности, в которых занимаются 4,5 тыс. ребят, ещё 3,5 тыс. человек занимаются в учреждениях дополнительного образования. Участие в природоохранных мероприятиях принимает более 3 тыс. ребят, действует 33 волонтёрских отряда, 22 школьных лесничества.

– Мы надеемся на поддержку проектов в сфере экологического образования – «Вода России-2017», «День земли», «Гудбай, батарейка!» и других, – сказал Александр Кирьянов.

Призвала жителей региона к участию в природоохранных мероприятиях и заместитель министра природопользования Валентина Русакова.

– Губернатор утвердил план мероприятий, посвящённых Году экологии в Рязанской области. Уверена, что только общими усилиями мы сохраним мир чистым для будущих поколений, – сказала она.

Внести свою лепту в улучшение экологии могли все участники мероприятия в библиотеке – посетителям предлагалось сдать отработавшие батарейки, узнать о полезных свойствах воды. Подарком посетителям стало выступление исполнителей и творческих коллективов, которые станцевали хоровод дружбы.