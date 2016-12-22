В Рязани узаконят две зелёные зоны

Корректировки в градостроительную документацию внесут депутаты городской Думы.

Общество

В Рязани узаконят две зелёные зоны. Корректировки в градостроительную документацию, касающуюся зонирования территории, рассмотрели члены комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам городской Думы, сообщает пресс-служба ведомства.

Участок у дома №41 корпус 1 на Московском шоссе планируется перевести из зоны застройки многоэтажными жилыми домам и в зону городских скверов, бульваров и парков – соответствующие изменения будут внесены в Правила землепользования и застройки. Окончательное решение примет городская Дума.

Ещё по одной зелёной зоне будут назначены публичные слушания. Они состоятся 31 января в 18.00 в административном здании на улице Радищева. Проектом, вынесенным на обсуждение, планируется перевод по Генплану территории сквера между домами №19 и 19 корпус 1 по улице Интернациональной в зелёную зону для придания официального статуса и защиты от застройки.