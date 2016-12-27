В Рязани узаконят две новые зелёные зоны

Гордума назначила публичные слушания по внесению изменений в Генплан города.

Общество

Во вторник, 27 декабря, состоялось заседание Рязанской городской Думы. Депутаты установили дату проведения публичных слушаний по внесению изменений в Генплан города.

Слушания состоятся 31 января 2017 года. Проектом, вынесенным на обсуждение, предлагается узаконить сквер, расположенный между домами №19 и 19 корпус 1 на улице Интернациональной. Сейчас участок, фактически занятый сквером, расположен в зоне многоэтажной жилой застройки. На слушаниях предлагается обсудить возможность его перевода в зону городских парков, скверов, бульваров.

Из зоны многоэтажной жилой застройки и общественно-жилой зоны в зону городских парков, скверов, бульваров городские власти перевели и участок на Московском шоссе у дома №41 корпус 1. Сейчас там расположен армянский камень хачкар – изменения призваны сохранить памятник, у которого проходят памятные мероприятия армянской общины. Соответствующие изменения ранее уже были внесены в Генеральный план города.