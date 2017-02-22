В Рязани увеличили число «дорогих» парковок на дорогах

Корректировки в методику расчёта платных парковок внесла Рязанская городская Дума.

Общество

В Рязани увеличили число «дорогих» парковок. Соответствующие корректировки в методику расчёта стоимости платных парковочных мест на дорогах общего пользования внесла городская Дума в среду, 22 февраля.

В соответствии с документом в областном центре увеличивается число дорог, на которых применяется коэффициент «три» (самый высокий) при расчёте стоимости платной парковки. Всего таких дорог 48. В это число теперь и входят дороги, утверждённые решением депутатов, – улицы Вокзальная, Высоковольтная, Почтовая, Либкнехта, Николодворянская, Пролетарская, площадь Мичурина. Стоимость парковки в этих зонах составит 20 рублей в час.