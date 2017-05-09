В Рязани установили «Рекорд Победы»

Несколько десятков горожан приняли участие во Всероссийской акции, посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Общество

Во вторник, 9 мая, на стадионе «Локомотив» работала площадка всероссийской акции «Рекорд Победы».

Участникам акции предложили выполнить отжимания - по одному за каждый мирный день, прошедший со дня окончания Великой Отечественной войны. В сумме необходимо было отжаться 26 тыс. 298 раз. Отжимания выполнялись в несколько подходов.

В 2016 году инициативу поддержали в 189 городах нашей страны. Предполагается, что в 2017 году проект расширит границы - на площади и стадионы выйдут порядка 30 тыс. человек. Наш город принимает участие в акции уже во второй раз - на стадион «Локомотив» пришли и те, кто в прошлом году устанавливал «рекорд Победы» и те, кто решил попробовать свои силы впервые. Для них на стадионе провели конкурсы на знание отечественной истории, также состоялось выступление мастеров воркаута.