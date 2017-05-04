В Рязани установили навигационные стенды с информацией о достопримечательностях

Восемь информационных стендов расположены на центральных улицах.

Общество

В Рязани установлены навигационные стенды с информацией о достопримечательных местах города. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Пеший экскурсионный маршрут, в который входит шесть достопримечательных объектов Рязани, разработан администрацией города совместно с туристским сообществом. В него вошли памятники Евпатию Коловрату, Олегу Рязанскому, Сергею Есенину, дом-музей академика Павлова, музей ВДВ и Рязанский кремль. В начале мая завершились работы по установке стендов системы навигации, которая позволит гостям города ориентироваться по экскурсионному маршруту.

В систему навигации входят пилоны, на которых размещена краткая информация о каждом туристском объекте, а также общая карта города. Восемь информационных стендов расположены на центральных улицах: у железнодорожного вокзала «Рязань-2», у дома-музея И. П. Павлова, у музея ВДВ, на улице Соборная, у памятников С.А. Есенину, Евпатию Коловрату. По два пилона установлены в разных частях улицы Почтовая и в Кремлевском парке. Для понятного и безопасного передвижения туристов на протяжении всего пути следования по маршруту размещено 27 стрелок-указателей. На пилоне у вокзала «Рязань-2», помимо основной информации, размещены календари с данными о городских и региональных мероприятиях.

По данным управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города, установка системы навигации по экскурсионному маршруту направлена на дальнейшее развитие доступной и комфортной туристской среды, а также формирование позитивного имиджа Рязани, как благоприятного города для посещения туристами.