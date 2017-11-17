В Рязани уничтожили более 40 килограммов яблок и груш

Ввоз этой продукции на территории России запрещён.

Общество

В Рязани на полигоне раздавили более 40 килограммов санкционных яблок и груш. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Запрещённые к ввозу в Россию фрукты были обнаружения на территории ЗАО «ТПК на Шабулина.

В торговой точке Дехконова Ф.Л. изъято 24,34 килограммов польских груш, в торговой точке ИП Лыкова С.В. изъяли 8,9 килограммов обезличенных (маркировка на этикетках отсутствовала) груш, а у Юсупова Ш.П. изъяли 9 килограммов яблок, на которых также отсутствовала маркировка.