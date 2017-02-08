В Рязани транспортная прокуратура добилась восстановления на работе сотрудников депо

В отношении начальника депо и ОАО «РЖД» возбуждены дела об административных правонарушениях.

Общество

Рязанская транспортная прокуратура добилась восстановления на работе незаконно уволенных сотрудников депо. Об этом сообщает сайт ведомства.

Прокуратурой установлено, что начальник депо по своей инициативе расторг трудовой договор на основании п.7 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ в связи с совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Однако уволенный работник фактически не осуществлял обслуживание денежных или товарных ценностей. Кроме того, в нарушение статьи 81 Трудового кодекса РФ данный работник уволен в период временной нетрудоспособности.

Другой работник незаконно уволен в период нахождения в отпуске за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, которое в нарушение требований пп. «д» п.6 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ не было установлено комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда.

В связи с выявленными нарушениями Рязанский транспортный прокурор принес два протеста на незаконные приказы начальника депо о прекращении трудового договора, в результате рассмотрения которых работники депо восстановлены на работе, им будет выплачена компенсация за вынужденный прогул.

Кроме того, Рязанской транспортной прокуратурой в отношении начальника депо и ОАО «РЖД» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в г. Москве.