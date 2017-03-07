В Рязани суд приостановил деятельность кафе «От заката до рассвета»

Санитарные нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора.

Общество

В Рязани приостановлена деятельность кафе «От заката до рассвета», расположенного по адресу: улица Островского, 37/17. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Нарушения в кафе индивидуального предпринимателя Мусаеляна Ю.Р. были выявлены в ходе контрольно-надзорных мероприятий. После этого суд принял решение о приостановлении деятельности кафе на 20 суток.