http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_sud_priostanovil_dejatelnost_kafe_ot_zakata_do_rassveta/
В Рязани суд приостановил деятельность кафе «От заката до рассвета»
Общество 384
В Рязани суд приостановил деятельность кафе «От заката до рассвета»
Общество 384
Санитарные нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора.
В Рязани приостановлена деятельность кафе «От заката до рассвета», расположенного по адресу: улица Островского, 37/17. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.
Нарушения в кафе индивидуального предпринимателя Мусаеляна Ю.Р. были выявлены в ходе контрольно-надзорных мероприятий. После этого суд принял решение о приостановлении деятельности кафе на 20 суток.