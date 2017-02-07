В Рязани стартует 77-я донорская акция «Река жизни»

Для каждого донора бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Общество

В среду, 8 февраля, в Рязани стартует 77-я донорская акция «Река жизни».

В течение двух дней, 8 и 9 февраля, желающих стать донорами будут ждать с 8.00 до 12.30 на Областной станции переливания крови (Спортивная, д. 7) и в отделении переливания крови РОКБ (ул. Интернациональная, д. 3-А).

Акцию проводят Рязанское общество гемофилии, Областная станция переливания крови и ОПК РОКБ. 77-я акция посвящается Международному дню больного человека, который отмечается 11 февраля, и Международному дню детей, больных раком (15 февраля).

Стать донорами могут люди с 18 лет, имеющие вес не менее 50 кг, не болевшие вирусным гепатитом и не относящиеся к группе риска по ВИЧ-инфекции. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. Все доноры должны быть прописаны в Рязанской области.

Участники не получат материальной компенсации, но будут иметь право на два отгула.

Для каждого донора бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С; результаты сообщаются только лично и конфиденциально.

За прошлую акцию было собрано 12295 доз крови. Это позволит спасти втрое большее количество людей.