В Рязани стартовала акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»

Для участия в акции необходимо оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру в количестве от 300 кг.

Общество

С 6 по 23 февраля в Рязани проводится общенациональный Эко-марафон «Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево». Об этом сообщил сайт городской администрации.

Для участия в акции необходимо оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру в количестве от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции – управления благоустройства города.

Дополнительную информацию о проекте, в том числе о правилах участия, положении о сборе макулатуры, графике вывоза макулатуры, можно узнать в управлении благоустройства города Рязани по телефону 29-78-65; 8-953-738-31-13 – Гермони Мария Евгеньевна, или направить свои вопросы по электронной почте gm-mp62@list.ru.