В Рязани стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

За звание лучшего в 14 компетенциях будут соревноваться более 90 участников.

Общество

Во вторник, 7 февраля, в МФЦ «Рязанский» состоялась церемония открытия регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам World Skills.

В нашей стране чемпионаты профессионального мастерства молодых специалистов по программе World Skills проходят с 2012 года. Рязанская область принимает участие в программе с февраля 2016 года. Стартовавший чемпионат стал первым в регионе, проводимым по стандартам World Skills. Форум, рассказала министр образования Ольга Щетинкина, объединил 28 образовательных учреждений, более 30 предприятий, а также органы исполнительной власти. Участниками чемпионата стали более 90 человек, которые будут соревноваться за звание лучшего в 14 компетенциях – лабораторном и химическом анализе, сварочных технологиях, сетевом и системном администрировании, столярном, поварском и кондитерском деле, парикмахерском искусстве, электромонтажных работах, выполнении малярных и декоративных работ, медицинском и социальном уходе, медицинском лабораторном анализе, технологии моды, дошкольном воспитании и предпринимательстве. Кроме студентов ссузов, участие в чемпионате принимают и представители предприятий–- «Роснефть» и D-link, а также талантливые ребята. Более 20 школьников покажут своё мастерство в мобильной робототехнике и электронике в компетенциях JuniorSkills.

Поздравить конкурсантов с началом чемпионата приехала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Она подчеркнула, что в регионе уделяется немало внимания развитию профессионального образования.

– Быть успешным – это быть президентом, директором, бригадиром, но в каждой профессии человек будет успешен, если он востребован. Мы точно знаем, что нужны рабочие руки строить дома, строить фабрики, заводы, школы. Мы хотим, чтобы нас хорошо и качественно кормили, хотим быть красивыми. Мы хотим, чтобы на железной дороге точно ходили поезда. Мы сегодня используем продукт, и подчас не задумываемся, сколько людей приложили к его созданию руки, – сказала она.

Тёплые поздравления адресовала участникам чемпионата и член Совета Федерации Лариса Тюрина.

– Для успеха мало желания у нашей молодёжи. Важно, чтобы были наставники, чтобы мастера чувствовали свою ответственность и любовь к профессии. Сегодня здесь единое сообщество, которое думает о продвижении своей профессии, области, нашего Отечества, – сказала она.

Чемпионат будет проходить на четырёх площадках в Рязани – кроме МФЦ «Рязанский», это Рязанский многопрофильный колледж, колледж электроники, медицинский колледж. Кроме конкурсных испытаний, предполагается деловая программа – ожидается, что в ней, а также мероприятиях чемпионата примут участие около 3 тыс.человек. Подведение итогов чемпионата состоится 10 февраля в правительстве области. Лучшие участники получат право выступать на уровне ЦФО. Рязанцы уже добивались там успехов – так, в 2015 году копилка наших земляков пополнилась бронзой в номинации «Поварское дело», в 2016 году рязанские мастера завоевали серебро за малярные и декоративные работы, а также получили медали за профессиональное мастерство в компетенциях «поварское дело» и «кондитерское дело».