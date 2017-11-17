В Рязани стартовал IV физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт и мода. Мода на спорт»

Участие в нём принимают воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ 16-17 лет.

Общество

В среду, 15 ноября, в Рязани стартовал первый этап IV физкультурно-спортивного фестиваля «Спорт и мода. Мода на спорт». Участие в нём принимают воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ 16-17 лет. Им предстоит продемонстрировать свои хореографические способности, знание истории спорта и моды и представить презентацию своего учреждения или популярного в нём вида спорта.

В ходе первого этапа участники выполнят нормы ГТО, сообщает сайт администрации города. Победители этого этапа – две девушки и два юноши – будут соревноваться во втором туре за выход в финал, который состоится 18 декабря в рязанском Дворце молодёжи.

Болельщиков команд также ждут специальные призы в номинации «Самые активные болельщики». Также будет отмечен «Самый оригинальный костюм».

Победители и призёры фестиваля получат кубки, медали, призы и грамоты управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, а все финалисты – призами и грамотами управления.