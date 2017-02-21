В Рязани создан общественный совет по экологии

Структура будет действовать при администрации города.

Общество

При администрации Рязани создан общественный совет по экологии. Постановление городских властей о создании структуры размещено на официальном сайте ведомства.

Работать совет будет на общественных началах, его деятельность призвана способствовать учёту мнения жителей областного центра, а также контролю за природоохранной деятельностью. Совет займётся рассмотрением экологических инициатив граждан, организаций общественных дискуссий, семинаров и круглых столов по вопросам природоохранной деятельности, изучением и анализом общественного мнения о работе администрации в сфере охраны окружающей среды. Состав совета сформирован на один год. Документом также утверждён состав органа. Его возглавил глава администрации Олег Булеков, его заместителем стала Ольга Свинцова. В составе совета будут работать представители ТОС, вузов города, экологических и строительных организаций, промышленных предприятий.