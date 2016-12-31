В Рязани сотрудники МЧС патрулируют водоёмы

Основная задача патрулирований – напомнить любителям зимней рыбалки правила безопасности, чтобы рыбаки не стали жертвами своего хобби.

Общество

С целью профилактики происшествий и гибели на воде в период новогодних праздников инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические рейды по излюбленным местам рыбаков. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

В период с 31 декабря по 8 января запланировано 65 патрулирований на водоёмах Рязани и области. К патрулированиям будет привлечено более 30 человек и 7 единиц техники.

Основная задача патрулирований – напомнить любителям зимней рыбалки правила безопасности, чтобы рыбаки не стали жертвами своего хобби.

Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой быть осторожными на льду водных объектов.