В Рязани состоялся стенд-конкурс моделей-копий военной техники «Во славу Отечества»

49 учащихся из 12 образовательных учреждений города представили 68 работ.

Общество

Во вторник, 21 февраля, на Городской станции юных техников были подведены итоги открытого городского стенд-конкурса моделей-копий военной техники «Во славу Отечества».

49 учащихся из 12 образовательных учреждений города представили 68 работ, сообщает сайт администрации города Рязани.

Среди участников стенд-конкурса учащиеся Станции детского (юношеского) технического творчества «Мечта», Центра детского творчества «Южный», Городской станции юных техников, Центра образования «Дистанционные технологии», школ №№8, 40, 58, 56, 43, 73, 55, Рязанского Свободного лицея.

Победили в городском стенд-конкурсе моделей-копий военной техники «Во славу Отечества» учащиеся Станции детского (юношеского) технического творчества «Мечта», Городской станции юных техников, школ №№8, 40, Рязанского Свободного лицея.