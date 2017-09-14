В Рязани состоялся спецпоказ фильмов о сиротах

В рамках IV Фестиваля семейного воспитания «День аиста» школьники и студенты увидели фильмы «Борец» и «Мария».

Общество

В Рязани в рамках IV Фестиваля семейного воспитания «День аиста» состоялся специальный показ фильмов из цикла «Успешные сироты: на ринге жизни». Документальные киноленты рязанцы смогли увидеть в кинотеатре «Люксор» в ТРЦ «Круиз» в четверг, 14 сентября.

Участниками фестивали стали школьники и студенты города, а также воспитанники интернатов. Для них организаторы спецпоказала подготовили площадку для просмотра фильмов и дискуссионный клуб.

В рамках спецпоказа учащиеся увидели фильмы «Боец» и «Мария» - истории о ярких примерах успешной жизни подростков, которые выросли без родителей.

Показ фильмов из цикла «Успешные сироты на ринге жизни» проходит в Рязани не в первый раз. На протяжении нескольких лет рязанцев знакомят с историями жизни сирот, которые преодолели сложности и добились высот в жизни.