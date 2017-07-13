В Рязани состоялся праздник «Мы молоды и здоровы»

Рязанцы смогли разучить новые физические упражнения, проконсультироваться со специалистами в области правильного питания и познакомиться с интересными людьми.

Общество

В среду, 12 июля, в нижнем городском парке Рязани прошёл молодёжный музыкально-спортивный праздник «Мы молоды и здоровы». Данное мероприятие является частью проекта «Рязань – спортивный город». Участниками праздника стали студенты высших и средних специальных учебных заведений, воспитанники спортивных школ города, социально активная молодёжь, представители органов власти Рязани и Рязанской области.

– Давайте заниматься спортом, давайте быть здоровыми, давайте будем вместе. Ура! – замотивировал «спортивную тусовку» глава молодёжной администрации города Артём Никитин. – Мы считаем необходимым и крайне полезным проведение таких досуговых мероприятий для подрастающего поколения. Проект поддерживает позиции главы региона Николая Любимова, который ставит одной из приоритетных задач активное вовлечение молодежи в позитивные социальные практики.

Старт мероприятию дала спортивная зарядка от инструктора фитнес-центра FitElit, на которой разогреть мышцы мог любой желающий. Пока публика разминалась, Антон Булатов практически летал в воздухе, преодолевая препятствия на велосипеде. На празднике функционировали 9 интерактивных площадок, на которых прошли спортивные конкурсы, мастер-классы по различным спортивным направлениям, дегустация спортивного питания и розыгрыш призов.

Посмотреть на высоких юношей и девушек, можно было на мастер-классе по стритболлу. На игровой площадке команда, состоящая из трёх игроков, демонстрировала игру в уличный баскетбол. Ниже располагалась площадка с показательными выступлениями в смешанных единоборствах, на которой боролись даже представительницы слабого пола. Любители фильмов с участием Брюса Ли и Чака Нориса оценили выступление по достоинству. Участники также могли посоревноваться в перетягивании каната, игре в «Городки», турнире по детскому мини-футболу. На площадке по здоровому образу жизни от Центра медицинской профилактики, каждый желающий получил рекомендации по профилактике различных заболеваний и ведению здорового образа жизни.

Инициаторы проекта обещают сделать подобные праздники регулярным, чтобы как можно больше горожан могли попробовать себя в новых видах спора и приобщиться к здоровому образу жизни.