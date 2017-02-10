В Рязани состоялся концерт в честь 30-летия Совета ветеранов Московского района

Наиболее активным членам районного совета ветеранов были вручены региональные и муниципальные награды.

Общество

В этом году ветеранские организации города и области отмечают 30 лет со дня образования. В пятницу, 10 февраля, во дворце культуры «Приокский» состоялся праздничный концерт в честь этой даты.

Членов общественной организации поздравили представители законодательной и исполнительной власти Рязани и области, военного комиссариата, областного и городского Советов ветеранов.

Заместитель главы администрации Лариса Крохалёва от имени главы администрации города Рязани Олега Булекова поздравила коллектив Совета ветеранов и его председателя Александру Ивановну Репченкову с юбилеем. Она поблагодарила всех членов совета за многолетнюю работу по социальной поддержке людей старшего поколения, патриотическому воспитанию молодёжи, а также за активное участие в общегородских мероприятиях. Крохалёва пожелала дальнейших успехов в достижении намеченных целей и реализации творческих планов, здоровья, благополучия и мира на долгие годы.

Наиболее активным членам районного совета ветеранов были вручены региональные и муниципальные награды, сообщает сайт администрации города.

Для всех присутствующих в зале силами Совета ветеранов, творческих коллективов ДК «Приокский» и учащихся школ Московского района был представлен праздничный концерт.