В Рязани состоялся фестиваль «Песни боевого братства»

В категории «Вокальные ансамбли» почётное первое место занял ансамбль «Звонница».

Общество

14 и 15 февраля в городе Рязани состоялся областной фестиваль военно-патриотической песни «Песни боевого братства».

Фестиваль является ежегодным музыкальным форумом, направленным на развитие и укрепление взаимодействия ветеранских и молодежных объединений под эгидой организации ветеранов «Боевое братство» и призван выявлять и поощрять талантливых исполнителей военно-патриотической песни.

14 февраля в песенном соревновании приняли участие более 200 вокалистов и коллективов. Город Сасово представлял Народный коллектив Рязанской области, вокальный ансамбль «Звонница», где еще раз доказал свое мастерство и прошел в финал.

15 февраля в Рязанском дворце молодёжи состоялось награждение и гала-концерт фестиваля, который был посвящен 28-й годовщине вывода войск из Афганистана. И вновь победа нашего коллектива! В категории «Вокальные ансамбли» «Звонница» занял почётное первое место, награжден Почётной грамотой и ценным подарком.