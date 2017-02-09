В Рязани состоялось торжественное открытие Фестиваля игровых судебных процессов

Проект реализуется с 2006 года на основе договора о совместной некоммерческой деятельности между Рязанским областным судом и Рязанским областным институтом развития образования.

Общество

В четверг, 9 февраля, в Рязанском областном суде состоялось торжественное открытие Фестиваля игровых судебных процессов в рамках регионального проекта по взаимодействию школьников и судей Рязанской области «Знакомьтесь, судебная система России». Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе суда.

Открывая мероприятие, председатель Рязанского областного суда Е.В. Сапунова напомнила, что проект реализуется с 2006 года на основе договора о совместной некоммерческой деятельности между Рязанским областным судом и Рязанским областным институтом развития образования. Подписание договора о сотрудничестве между Рязанским областным судом и Министерством образования области подтверждает значимость проекта для рязанского образования и области в целом и выводит проект на новый организационный уровень. Елена Владимировна пожелала участникам игры успехов, новых знаний и эмоций.

С приветственным словом к участникам Фестиваля обратилась заместитель Председателя Правительства Рязанской области Е.И. Буняшина поблагодарила судей областного и районных судов Рязанской области и педагогов, участвующих в проекте за активную гражданскую позицию. Обращаясь к школьникам Елена Ивановна отметила, насколько важно для них стать законопослушными гражданами, почувствовать важность того, что происходит в судебном процессе.

Заместитель министра образования региона А.И. Кирьянов также поблагодарил всех участников за работу и неравнодушие, заметил, что в историческом здании, которое было построено для рязанского окружного суда 110 лет назад, игры проходят особенно ярко и интересно.

Ректор РИРО А.А. Кашаев выразал уверенность в том, что проект «Знакомьтесь, судебная система России поднимает имидж Рязанской области, к слову заметив, что Рязань, на протяжении многих последних лет становится победителем на всероссийских олимпиадах по обществознанию.

Председатель Рязанского областного суда в отставке, председатель Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России, А.П. Музюкин сказал, что участие в проекте - большой плюс не только для ребят, но и для их родителей, педагогов. Этот проект полезен всем, кто в нём принимает участие.

Как и в прошлом году первыми на Фестивале игровых судов выступили учащиеся Тумской школы № 3 Клепиковского района Рязанской области и школы № 48 г. Рязани. Обе команды выступили по самостоятельно разработанным фабулам гражданского (48-я школа) и уголовного (Тумская школа №3) дела. В основу процессов, разыгранных старшеклассниками, легли истории, включающие в себя не только правовой, но и нравственный конфликт. Гости – впервые участвующие в проекте – ребята из школ № 51, 55, 73 г. Рязани, Льговской и Скопинской школы № 1 с большой эмоциональностью следили за тем, какое наказание получит несовершеннолетний, который в отместку за гибель любимой собаки под колесами соседской машины сжег несколько сараев, когда в результате пожара погибли животные, принадлежавшие другой, не участвовавшей в конфликте, соседке. Не менее напряженным для зрителей был и гражданский процесс, где разведенные «родители» определяли место жительства «ребенка».

Эксперты – судьи Рязанского областного суда В.В. Чернышов и Л.А. Косенко – высоко оценили игру команд, отмечая, что важнейшие принципы судопроизводства – состязательность и гласность – достойно отражены в игре обеих команд.

Остальные команды-участницы проекта примут участие в Фестивале игровых судов в течение ближайшего месяца.