В Рязани состоялись традиционные ярмарки выходного дня

Большой выбор овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Общество

В субботу, 4 марта, на ярмарках выходного дня в Рязани торговлю осуществлял 191 товаропроизводитель на 310 торговых местах. Об этом сообщил официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Мясо, мясную продукцию и колбасные изделия на ярмарку привезли для реализации 43 участника в количестве 9,4 тонны. 36 производителей реализовали 16,4 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 участников ярмарки, продав 8 тонн продукции. 37 товаропроизводителей привезли для реализации 8,7 тонны картофеля, 3,2 тонны овощей и 12,4 тонны яблок. Большой выбор овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Напоминаем, что участниками ярмарок выходного дня могут стать сельскохозяйственные предприятия, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания Рязанской области, лица, занимающиеся садоводством и огородничеством, ЛПХ на территории Рязанской области. Для получения консультации по работе ярмарок выходного дня и регистрации участников можно обращаться в отдел развития продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области по телефонам (4912) 21-08-90 и 21-00-87.