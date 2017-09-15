http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_sostojalas_noch_fitnesa_kulminaciej_prazdnika_stal_boj_mezhdu_grigoriem_dorogovym_i_pavlom_bondarevym/
В Рязани состоялась Ночь фитнеса. Кульминацией праздника стал бой между Григорием Дороговым и Павлом Бондаревым
Общество 133
В Рязани состоялась Ночь фитнеса. Кульминацией праздника стал бой между Григорием Дороговым и Павлом Бондаревым
Общество 133
Мероприятие прошло на базе фитнес-центра Arta Gym
Сегодня, 15 сентября, в фитнес-центре Arta Gym состоялась Ночь фитнеса.
Гостей мероприятия ожидали захватывающие поединки (при поддержке клуба единоборств Арта), дискотека и фуршет.
Кульминацией вечера стал поединок между Григорием Дороговым и Павлом Бондаревым. По итогам поединка победил Павел Бондарев.
- Григорий держался молодцом весь поединок. Он активно наступал. Все участники мероприятия выступили достойно, - отмечают зрители.Анонс мероприятия в соцсети ВК: