В Рязани состоялась Ночь фитнеса. Кульминацией праздника стал бой между Григорием Дороговым и Павлом Бондаревым

Мероприятие прошло на базе фитнес-центра Arta Gym

Общество

Сегодня, 15 сентября, в фитнес-центре Arta Gym состоялась Ночь фитнеса.

Гостей мероприятия ожидали захватывающие поединки (при поддержке клуба единоборств Арта), дискотека и фуршет.

Кульминацией вечера стал поединок между Григорием Дороговым и Павлом Бондаревым. По итогам поединка победил Павел Бондарев.

- Григорий держался молодцом весь поединок. Он активно наступал. Все участники мероприятия выступили достойно, - отмечают зрители.