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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_sostojalas_noch_fitnesa_kulminaciej_prazdnika_stal_boj_mezhdu_grigoriem_dorogovym_i_pavlom_bondarevym/

В Рязани состоялась Ночь фитнеса. Кульминацией праздника стал бой между Григорием Дороговым и Павлом Бондаревым
Мероприятие прошло на базе фитнес-центра Arta Gym

Общество   133

Сегодня, 15 сентября, в фитнес-центре Arta Gym состоялась Ночь фитнеса.

Гостей мероприятия ожидали захватывающие поединки (при поддержке клуба единоборств Арта), дискотека и фуршет.

Кульминацией вечера стал поединок между Григорием Дороговым и Павлом Бондаревым. По итогам поединка победил Павел Бондарев. 

- Григорий держался молодцом весь поединок. Он активно наступал. Все участники мероприятия выступили достойно, - отмечают зрители. 

Анонс мероприятия в соцсети ВК: