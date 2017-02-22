В Рязани состоялась дегустация продукции местных молочных заводов

Посетили ТЦ «Атрон» смогли не только попробовать продукцию, но и оставить о ней свой отзыв в специальной анкете.

Общество

Во вторник, 21 февраля, в ТЦ «Атрон» в Рязани состоялась презентация и дегустация молочной продукции производителей нашего региона. Рязанцы смогли попробовать разные сорта сыра, а также молоко и кефир от таких предприятий, как ООО «Тырновский молочный завод», ООО «Тумский молочный завод», ООО «МИРАБО ИНВЕСТ», ОАО «Кораблинский молочный завод», ООО «Вакинское Агро», Фермер Виктор Романцов. Это постоянные участники ярмарок выходного дня, проводимых в Рязани с 2008 года, а также крупных межрегиональных и всероссийских ярмарок, где их продукция неоднократно завоёвывала награды за высокое качество.

Советник главы администрации города Ирина Полозова отметила большое значение продвижения товаров рязанских производителей в другие регионы.

– Очень приятно видеть марки рязанских производителей на прилавках крупных супермаркетов. Подобные дегустации помогают продвижению нашего товара не только в рязанские сети, но и в другие регионы, – заявила Полозова.

Продукцию рязанских производителей можно купить практически во всех продовольственных магазинах города. А их в Рязани более семисот, сообщает сайт администрации города.

Посетили ТЦ «Атрон» смогли не только попробовать продукцию, но и оставить о ней свой отзыв в специальной анкете.