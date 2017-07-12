В Рязани состоится выставка беспородных собак

Все вырученные средства пойдут на благотворительные нужды.

Общество

В субботу, 15 июля, в Рязани состоится выставка беспородных собак. Четвероногих друзей человека ждут с 11.00 на танцплощадке ЦПКиО. Здесь беспородные собаки смогут продемонстрировать все свои умения.

Условием участия в выставке является наличие у собаки паспорта с прививками, в том числе от бешенства, а также взнос символической платы в размере 100 рублей. Все вырученные средства пойдут на благотворительные нужды, сообщает сайт администрации города.

Выставку организуют МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» при поддержке НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» и РРОО КЦ «ФЕНИКС».