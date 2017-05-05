В Рязани собираются создать второй приют для бездомных животных

В настоящее время в городе действует один приют, в котором живут более 200 собак.

Общество

В Рязани должен появиться второй приют для бездомных собак. Об этом сообщает ГТРК «Ока» .

В настоящее время в городе действует один приют, в котором живут более 200 собак. Здесь их прививают и стерилизуют, стараются найти хозяина. Если хозяина найти не удаётся, животное выпускают на улицу, оно уже не опасно. Под опеку хозяевам отправили уже 87 собак.

Руководитель службы по контролю за безнадзорными животными города Рязани Марина Селезнёва отмечает, что сейчас животных стали брать чаще, чем раньше.