В Рязани снова пройдёт фестиваль «Во!СемьЯ!»

По доброй фестивальной традиции на празднике будет много бесплатных развлечений и активностей.

Общество

27 мая в Рязани вновь пройдёт один из самых позитивных городских праздников – VII областной фестиваль «Во!СемьЯ!». Участие в празднике, как обычно, принимают семьи из Рязанской области.

В этом году на главной сцене фестиваля уже в седьмой раз можно будет увидеть полюбившиеся конкурсы – «Звёздная семейка», дефиле колясок «Тюнинг-шоу», показ «Слингомода», конкурс боди-арта «Животики». Обязательно состоятся спортивные состязания «Семьеборье» и «Наши папаши». А ещё конкурсы рисунков, фотографий и поделок. Помимо главной сцены будет работать малая сцена с обширной конкурсно-анимационной программой. Кроме того, для рязанцев, как и прежде, будут организованы консультации со специалистами сферы социальной защиты, педагогами, врачами, психологами.

По доброй фестивальной традиции на празднике будет много бесплатных развлечений и активностей. Организаторы готовят приятные сюрпризы и подарки для всех участников и гостей фестиваля! Для участия необходимо подать заявку на сайте www.во7я.рф или в группе ВКонтакте www.vk.com.fest_vo7ya .

Фестиваль состоится в субботу, 27 мая, в 12.00 в городском парке на улице Ленина.