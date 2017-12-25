В Рязани проверят работу такси

Рейды Госавтоинспекции намечены на 26 и 28 декабря.

Общество

Во вторник и четверг, 26 и 28 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязани комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Такси». Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Главная задача рейдов ГИБДД – выявление и пресечение нарушений в работе такси, нарушений водителями правил дорожного движения.

Проверки пройдут в местах стоянок такси во всех районах города. Представители Госавтоинспекции будут проверять наличие путевых листов, а также состояние машин такси.