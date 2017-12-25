http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_proverjat_rabotu_taksi/
В Рязани проверят работу такси
Общество 133
В Рязани проверят работу такси
Общество 133
Рейды Госавтоинспекции намечены на 26 и 28 декабря.
Во вторник и четверг, 26 и 28 декабря, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязани комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Такси». Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.
Главная задача рейдов ГИБДД – выявление и пресечение нарушений в работе такси, нарушений водителями правил дорожного движения.
Проверки пройдут в местах стоянок такси во всех районах города. Представители Госавтоинспекции будут проверять наличие путевых листов, а также состояние машин такси.