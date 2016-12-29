В Рязани проверяют места проведения детских ёлок
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Также представители Роспотребнадзора проверят детские лагеря, где во время каникул будут отдыхать юные рязанцы.
Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области организован контроль за подготовкой и проведением новогодних массовых мероприятий и детских ёлок, подготовкой мест отдыха детей в период школьных зимних каникул, перевозкой организованных групп детей. Об этом сообщает сайт ведомства.
Всего в проведении массовых новогодних мероприятий в регионе задействовано 227 объектов, в которых примут участие 81500 детей.
С 26 декабря 2016г. по 6 января 2017г. в Рязани запланировано проведение Губернаторских ёлок, в которых примут участие около 3 тыс. детей.
В период зимних школьных каникул на территории области планируется отдых детей на базе 7 загородных учреждений с круглосуточным пребыванием, с числом детей – 1015 чел. и в 71 учреждении с дневным пребыванием детей при школах, с количеством детей – 2016 чел.
Специалистами Управления всего проведено плановых и внеплановых проверок на 171 объектах, все объекты обследованы с лабораторно-инструментальным обеспечением.
По результатам проверок за нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей возбуждено 146 административных дел, в.т.ч. 15 дел на юридических лиц. Наложено штрафных санкций на общую сумму 289 тыс. руб. На рассмотрения в суды передано 5 административных дел, по которым судами принято решение о временном приостановлении деятельности.