В Рязани проверяют места проведения детских ёлок

Также представители Роспотребнадзора проверят детские лагеря, где во время каникул будут отдыхать юные рязанцы.

Общество

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области организован контроль за подготовкой и проведением новогодних массовых мероприятий и детских ёлок, подготовкой мест отдыха детей в период школьных зимних каникул, перевозкой организованных групп детей. Об этом сообщает сайт ведомства.

Всего в проведении массовых новогодних мероприятий в регионе задействовано 227 объектов, в которых примут участие 81500 детей.

С 26 декабря 2016г. по 6 января 2017г. в Рязани запланировано проведение Губернаторских ёлок, в которых примут участие около 3 тыс. детей.

В период зимних школьных каникул на территории области планируется отдых детей на базе 7 загородных учреждений с круглосуточным пребыванием, с числом детей – 1015 чел. и в 71 учреждении с дневным пребыванием детей при школах, с количеством детей – 2016 чел.

Специалистами Управления всего проведено плановых и внеплановых проверок на 171 объектах, все объекты обследованы с лабораторно-инструментальным обеспечением.

По результатам проверок за нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей возбуждено 146 административных дел, в.т.ч. 15 дел на юридических лиц. Наложено штрафных санкций на общую сумму 289 тыс. руб. На рассмотрения в суды передано 5 административных дел, по которым судами принято решение о временном приостановлении деятельности.