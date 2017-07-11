В Рязани проверили 63 аптеки

Глава региона Николай Любимов поручил продолжить работу по контролю за ценами в аптеках.

Общество

С 3 по 9 июля в 63 аптеках города Рязани проводились проверки цен на лекарства. О резальтатах поверки главе региона Николаю Любимову доложил министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Сравнительный анализ полученных данных показал, что разница цен на одноимённые лекарственные препараты не превышает 1,7%. Это свидетельствует о высокой конкуренции в областном центре.

Николай Любимов поручил продолжить проверки, сообщать об их результатах в Интернете, а также максимально активизировать деятельность по проведению централизованных закупок лекарств.

– Мы должны сделать всё для того, чтобы избежать любых фактов коррупциогенности. Кроме того, это даёт возможность приобретать лекарства по более низким ценам, – сказал Николай Любимов.

Как сообщает сайт регионального правительства, в течение этой недели будет проверено ещё 60 аптек.