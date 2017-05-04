В Рязани провели профилактические работы на газовом оборудовании Вечного огня

Горелка Вечного огня на Площади Победы имеет особую конструкцию, она была произведена на одном из московских заводов по чертежам рязанских газовиков.

Общество

В канун празднования Дня Победы специалисты компании «Рязаньгоргаз» провели профилактические работы на газовом оборудовании на памятнике «Вечный огонь» на площади Победы, а также на мемориалах «Огонь памяти» на Скобященском комплексе и площади Маргелова. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе компании.

Работы по техническому обслуживанию мемориалов были выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

– Горелка Вечного огня на Площади Победы имеет особую конструкцию, она была произведена на одном из московских заводов по чертежам рязанских газовиков, – отметил заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов. – Сложная система устройства газового оборудования позволяет сохранять пламя при любых погодных условиях в том виде, в котором оно было перенесено в Рязань из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата в 1975 году.

По традиции работы по техническому обслуживанию провели высококвалифицированные слесари аварийно-диспетчерской службы АО «Рязаньгоргаз». На время проведения работ пламя с мемориалов было перенесено в специальный фонарь. Затем газовики очистили элементы оборудования, которые накапливают копоть в процессе горения, удалили из чаш посторонний мусор, а также настроили горелки, чтобы Вечный огонь сохранял оранжевый цвет пламени и был виден в любых погодных условиях.