В Рязани прошли соревнования среди аварийно-спасательных подразделений

По итогам соревнований первое место заняла специализированная пожарная часть №17 по тушению крупных пожаров.

Общество

В понедельник, 6 марта, на базе специализированной пожарной части №17 по тушению крупных пожаров в Рязани прошли соревнования среди аварийно-спасательных подразделений. Об этом сообщил официальный сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Участниками состязания стали 12 подразделений. Командам из четырёх человек предстояло оказать помощь пострадавшим в ДТП. Спасателям надо было вскрыть машину с помощью гидравлических инструментов, извлечь пострадавшего и доставить в скорую помощь.

По итогам соревнований первое место заняла специализированная пожарная часть №17 по тушению крупных пожаров. На втором месте пожарно-спасательная часть №1, на третьем – пожарно-спасательная часть №2.