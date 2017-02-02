В Рязани прошли панихиды по погибшим во время катастрофы Ту-154

Существующая церковная традиция выделяет в качестве особых дней поминовения усопших третий, девятый и сороковой дни.

Общество

В четверг, 2 февраля, в сороковой день после гибели экипажа и пассажиров самолёта Ту-154, потерпевшего крушение над Чёрным морем 25 декабря 2016 года, во многих храмах Русской Православной Церкви совершались панихиды по жертвам авиакатастрофы.

В Рязанской епархии заупокойные службы совершались в воинских храмах и Борисо-Глебском соборе, куда пришли помолиться об упокоении погибших преподаватели Рязанского десантного училища.

В воинских храмах помолиться о жертвах катастрофы собрались военнослужащие, панихиды там совершались военным духовенством, сообщает сайт Рязанской епархии.

Существующая церковная традиция выделяет в качестве особых дней поминовения усопших третий, девятый и сороковой дни. Поминовение в сороковой день совершается в память о Вознесении Господнем, которое произошло на сороковой день после Его тридневного Воскресения.

Эти сорок дней – время, когда родные и близкие, пережив тяжёлую утрату, особо молятся о посмертной участи усопшего, вручая её в милосердные руки Господа.

Совместная, соборная молитва становится источником утешения в скорби для тех, кто прощается с усопшими, и напоминанием о том, что человеческая жизнь не завершается кончиной, но продолжается в вечности, к которой земной путь становится лишь коротким приготовлением.